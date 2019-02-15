В Киеве горел авиационный университет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в 9:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже четырехэтажного корпуса одного из столичных университетов по адресу: проспект Комарова, 1. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки было эвакуировано 5 человек, которые на момент виникнеянн пожара находились на цокольном этаже.
В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения.
На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава подразделений Главного управления.
К счастью, никто не пострадал.
Причина возникновения пожара встановлюетсья.
Как сообщал УНН, возле метро "Левобережная" горели киоски.