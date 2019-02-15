В Киеве горел магазин "Рошен"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Дарницком районе Киева горел фирменный магазин "Рошен". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киеве Светлана Водолагова.
"15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
На месте вызова пожарные установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. В 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 - удалось ликвидировать.
По данным ГСЧС, погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.
Напомним, в Киеве горел авиационный университет.