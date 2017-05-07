Пожар в Лукьяновском СИЗО произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных

“Национальный центр правозащиты сообщает, что на территории Лукьяновского следственного изолятора в Киеве в ночь на седьмое мая произошел крупный пожар в корпусе для несовершеннолетних заключенных. Как видно из видео крышу здание корпуса для несовершеннолетних все охвачено пламенем”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что причины пожара неизвестны, но в нескольких видео с места пожара слышно как заключенные кричат ​​"амнистия“.

“Национальный центр правозащиты осуществляет постоянные визиты в учреждения пенитенциарной системы Украины и утверждает, что большинство заведений находятся в ненадлежащем состоянии, в них нарушаются права заключенных и в целом пенитенциарна система нуждается в реформировании”, — добавили в национальном центре правозащиты.

Как сообщал УНН, в Киеве загорелась одна из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13. Об этом сообщила пресс-секретарь народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook.