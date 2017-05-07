Пожежа в Лук'янівському СІЗО сталася в корпусі для неповнолітніх ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Пожежа в в Лук’янівському СІЗО сталася в корпусі для неповнолітніх ув’язнених. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє національний центр правозахисту, передає УНН.
“Національний центр правозахисту повідомляє, що на території Лук’янівського слідчого ізолятору в Києві в ніч на сьоме травня сталася велика пожежа в корпусі для неповнолітніх ув’язнених. Як видно з відео дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум’ям”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що причини пожежі невідомі, але на кількох відео з місця пожежі чутно як ув’язнені кричать “амністія”.
“Національний центр правозахисту здійснює постійні візити в заклади пенітенціарної системи України і стверджує, що більшість закладів перебувають у неналежному стані, в них порушуються права ув’язнених та в цілому пенитенціарна система потребує реформування”, — додали у національному центрі правозахисту.
Як повідомляв УНН, у Києві загорілася одна з будівель СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13. Про це повідомила прес-секретар народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко на своїй сторінці в Facebook.