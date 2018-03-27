Пожар в Кемерово: вице-губернатор на коленях попросил прощения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ “Зимняя вишня”, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Сообщают, что через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена.
Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение".
В ответ люди стали аплодировать.
Также сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.
Напомним, тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.
Люди потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.
Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.
Украинцев не было среди погибших после опознания 15 жертв.
«Чтобы попросить прощения»: Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встает на колени перед митингом pic.twitter.com/2pom3wsMTu— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 березня 2018 р.