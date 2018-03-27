Пожежа в Кемерово: віце-губернатор на колінах попросив вибачення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Віце-губернатор Кузбасу Сергій Цивільов встав на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу, які зібралися на головній площі Кемерово після трагедії в ТЦ "Зимова вишня", передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляють, що через сім годин після початку мітингу представники адміністрації запропонували його завершити і розійтися, однак учасники зустріли цю пропозицію несхвальним гулом. Після цього звукопідсилююча апаратура, надана мерією, була відключена.
Цивільов намагався говорити в мікрофон, але помітивши, що він не працює, звернувся до присутніх безпосередньо.
"Я хотів би попросити у вас пробачення", - і несподівано для всіх став навколішки. Через 10 секунд він піднявся і пояснив: "З давніх-давен на Русі люди вставали на коліна, щоб попросити прощення".
У відповідь люди стали аплодувати.
Також зараз на площі, де проходив мітинг залишаються ще кілька сотень людей.
Нагадаємо, тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.
Люди зажадали розповісти їм правду про пожежу. Вони впевнені, що загиблих набагато більше, ніж про це офіційно повідомляють.
Нагадаємо, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
Українців не було серед загиблих після впізнання 15 жертв.
«Чтобы попросить прощения»: Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встает на колени перед митингом pic.twitter.com/2pom3wsMTu— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 березня 2018 р.