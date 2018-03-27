Пожежа в Кемерово: віце-губернатор на колінах попросив вибачення

КИЇВ. 27 березня. УНН. Віце-губернатор Кузбасу Сергій Цивільов встав на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу, які зібралися на головній площі Кемерово після трагедії в ТЦ "Зимова вишня", передає УНН з посиланням на РІА Новини.