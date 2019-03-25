Пожар в Кемерово: расследование по одному из уголовных дел завершено

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

В следкоме отметили, что в числе обвиняемых 7 человек: генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Игорь Полозиненко, Александр Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ; Сергей Антюшин по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Сергей Генина - по ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Сегодня более 280 томов уголовного дела направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отметили в СК.

Как сообщал УНН, в Польше задержали бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня".

За трагедию в "Зимней вишне" привлекли к уголовной ответственности 15 человек.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области в РФ произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.