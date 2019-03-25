Пожежа в Кемерово: розслідування в одній із кримінальних справ завершено

КИЇВ. 24 березня. УНН. Розслідування по одній з кримінальних справ про пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово в РФ, при якому загинули десятки людей, завершено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.