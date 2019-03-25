Пожежа в Кемерово: розслідування в одній із кримінальних справ завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Розслідування по одній з кримінальних справ про пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово в РФ, при якому загинули десятки людей, завершено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
"Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії завершено розслідування по одній з кримінальних справ про пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово 25 березня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
У слідкомі зазначили, що в числі обвинувачених 7 осіб: генеральний директор ТОВ "Зимова вишня" Надія Судденок, керівник компанії "Системний інтегратор" Ігор Полозіненко, співробітник тієї ж компанії - інженер протипожежної системи, за освітою кухар, Олександр Нікітін, співробітник приватного охоронного підприємства Сергій Антюшін, начальник варти пожежно-рятувальної частини № 2 Сергій Генин; технічний директор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (компанія - власник ТРЦ) Георгій Соболєв, генеральний директор комбінату Юлія Богданова.
Богдановій, Соболєву, Судденок інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 КК РФ - надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб; порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.
Ігор Полозіненко, Олександр Нікітін обвинувачуються за ч. 3 ст. 219 КК РФ; Сергій Антюшин по ч. 3 ст. 238 КК РФ. Сергій Геніна - за ч. 3 ст. 293 КК РФ - недбалість, що призвела з необережності смерть двох і більше осіб.
"Сьогодні понад 280 томів кримінальної справи направлено в Генеральну прокуратуру для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку", - відзначили в СК.
Як повідомляв УНН, в Польщі затримали колишнього генерального директора Кемеровського кондитерського комбінату, на базі якого був побудований ТРЦ "Зимова вишня".
За трагедію в "Зимовій вишні" притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемеровській області в РФ стався 25 березня 2018 року. Жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали.