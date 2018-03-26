Пожар в Кемерове: двери были заблокированы, охранник выключил сигнализацию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудник частного охранного предприятия выключил оповещения о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает УНН.
СК РФ сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщила Петренко, им стал "сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения".
Кроме того, как сообщили в комитете, пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Как сообщает издание, серьезные нарушения были допущены как при введении комплекса в эксплуатацию, так и в процессе работы.
Отметим, в настоящее время задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в том числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором, вероятно, был эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Вопрос о задержании пятого подозреваемого - сотрудника ЧОП, решается.
Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружили 64 тела, однако погибших может быть больше.
В консульстве Украины в Новосибирске сообщили, что среди 15 опознанных погибших иностранцев, в том числе украинцев, нет.
Пожар произошел 25 марта.