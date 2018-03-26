Пожежа в Кемерово: двері були заблоковані, охоронець вимкнув сигналізацію

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітник приватного охоронного підприємства вимкнув оповіщення про пожежу у ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово. Про це повідомила представник Слідчого комітета Росії Світлана Петренко, передає УНН.

СК РФ повідомив про п'ятого фігуранта справи про пожежу в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерово. Як повідомила Петренко, ним став "співробітник приватного охоронного підприємства (ПОП), який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення".

Крім того, як повідомили в комітеті, пожежні виходи в ТЦ були заблоковані. Як повідомляє видання, серйозні порушення були допущені як при введенні комплексу в експлуатацію, так і в процесі роботи.

Зазначимо, наразі затримано і допитано четверо підозрюваних, зокрема технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації.

Питання про затримання п'ятого підозрюваного - співробітника ПОП, вирішується.

Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, однак загиблих може бути більше.

У консульстві України в Новосибірську повідомили, що серед 15 опізнаних загиблих іноземців, зокрема українців, немає.

Пожежа сталася 25 березня.

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