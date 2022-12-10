Пожар в казарме в оккупированном Крыму: погибли двое военнослужащих рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В результате пожара в казарме во временно оккупированном Крыму погибли двое военнослужащих россии, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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«Погибли двое военнослужащих, а остальных военных - около 200 человек - переселили в другую казарму. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Местные власти оказывают помощь военнослужащим», - говориться в сообщении.
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Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф.