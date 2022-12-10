Пожар в казарме в оккупированном Крыму: погибли двое военнослужащих рф

Цитата

«Погибли двое военнослужащих, а остальных военных - около 200 человек - переселили в другую казарму. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Местные власти оказывают помощь военнослужащим», - говориться в сообщении.

Дополнение

Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф.