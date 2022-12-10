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В оккупированном Крыму сгорели казармы, где находились сотни мобилизованных россиян - соцсети

Киев • УНН

 • 6488851 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Цитата

"Сообщают, что во в.о. пгт Советское в Крыму, сегодня утром сгорели казармы, где размещали чмобиков (от несколькихсот до тысячи)", - говорится в сообщении.

Также о пожаре в казарме сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"В Крыму горит казарма с чмобиками. Пожар вспыхнул в пгт Советское. В казарме размещались несколько сотен мобилизованных военных", - написал он.

Дополнение

Постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщала, что после серии "хлопка" во временно оккупированном Крыму на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на военных складах, преступная мобилизация и подрыв Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильной российской ПВО.

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