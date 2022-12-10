В окупованому Криму згоріли казарми, де були сотні мобілізованих росіян - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В тимчасово окупованому Криму згоріли казарми, де розміщували мобілізованих військових рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативний ЗСУ.
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«Повідомляють, що у т.о. смт Совєтскоє у Криму, сьогодні зранку згоріли казарми, де розміщували чмобіків (від декількасот до тисячі)», - йдеться в повідомленні.
Також про пожежу в казармі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
«У Криму горить казарма з чмобіками. Пожежа спалахнула в смт Совєтське. У казармі розміщались кілька сотень мобілізованих військових», - написав він.
Доповнення
Постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомляла, що після серії «бавовни» в тимчасово окупованому Криму на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на військових складах, злочинна мобілізація та підрив Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну російську ППО.