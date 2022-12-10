Пожежа в казармі в окупованому Криму: загинули двоє військовослужбовців рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у казармі у тимчасово окупованому Криму загинули двоє військовослужбовців росії, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.
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«Загинули двоє військовослужбовців, інших військових - близько 200 людей - переселили до іншої казарму. Попередня причина — необережне поводження з вогнем. Місцева влада надає допомогу військовослужбовцям», - йдеться у повідомленні.
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У тимчасово окупованому Криму згоріли казарми, де розміщували мобілізованих військових рф.