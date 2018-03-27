Пожар в Кемерово: к посольству РФ в Киеве второй день сносят цветы, игрушки и свечи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве второй день подряд продолжают чтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, возлагая цветы под посольство Российской Федерации, передает корреспондент УНН.
Люди приносят цветы с траурными лентами, мягкие игрушки, конфеты и письма. Также зажигают свечи и ставят иконы.
"Оплакивает с вами! Царство небесное и вечная память новопристалим душенькам! Большые соболезнования родным и близким погибших!" - говорится в одном из писем, которые принесли к посольству РФ.
Стоит отметить, что под посольством РФ киевляне воздерживаются от комментариев.
Напомним, страшный пожар произошел в торговом центре в российском Кемерово на выходных. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.
Как сообщал УНН, местные насчитали 85 пропавших без вести в ТЦ "Зимняя вишня".
Следствие назвало основные версии пожара в Кемерово.