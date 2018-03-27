Пожежа у Кемерово: до посольства РФ у Києві другий день зносять квіти, іграшки і свічки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві другий день продовжують вшановувати загиблих під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" у російському Кемерово, покладаючи квіти під посольство Російської Федерації, передає кореспондент УНН.
Люди приносять квіти з траурними стрічками, м'які іграшки, цукерки та листи. Також запалюють свічки та ставлять ікони.
"Оплакуємо з вами! Царство небесне і вічна пам'ять новопристалим душенькам! Велике співчуття рідним і близьким загиблих!" - йдеться в одному з листів, які принесли до посольства РФ.
Варто зазначити, що під посольством РФ кияни утримуються від коментарів.
Нагадаємо, жахлива пожежа сталася у торговому центрі в російському Кемерово на вихідних. За офіційними даними, загинули 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
Як повідомляв УНН, місцеві нарахували 85 зниклих безвісти в ТЦ "Зимова вишня".
Слідство назвало основні версії пожежі у Кемерово.