Пожар в доме в центре Киева: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в одной из квартир на четвертом этаже старого четырехэтажного дома в центре Киева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
"Что касается вчерашнего пожара, у нас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч 1. ст. 270 УК - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - сказала Тищенко.
По ее словам, в настоящее время причины пожара устанавливаются.
Напомним, пожарные потушили пожар на улице Большой Васильковской в Киеве.
Как сообщалось, дом 81 по улице Большая Васильковская в центре Киева загорелся вечером 19 августа. Как сообщили в пресс-центре КГГА, пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже старого четырехэтажного дома.