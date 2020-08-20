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Пожежа у будинку в центрі Києва: поліція відкрила провадження

Пожежа у будинку в центрі Києва: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через виникнення пожежі в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку в центрі Києва. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

"Стосовно вчорашньої пожежі, у нас відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч1. ст. 270 ККУ – це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", - сказала Тищенко.

За її словами, наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, вогнеборці загасили пожежу на вулиці Великій Васильківській у Києві.

Як повідомлялося, будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня. Як повідомили у пресцентрі КМДА, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку.

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