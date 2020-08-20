Пожежа у будинку в центрі Києва: поліція відкрила провадження

"Стосовно вчорашньої пожежі, у нас відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч1. ст. 270 ККУ – це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", - сказала Тищенко.

За її словами, наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, вогнеборці загасили пожежу на вулиці Великій Васильківській у Києві.



Як повідомлялося, будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня. Як повідомили у пресцентрі КМДА, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку.