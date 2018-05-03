Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе химического отравления

"На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления", - отметили медики, добавив, что имеют в виду сотрудников предприятия, а также спасателей, которые вдыхали продукты горения.

Медики отметили, что уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.

"Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб", - добавили медики.

Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области произошел пожар на складе резиновых изделий. В 17:34 пожар в складском помещении локализован на площади 1000 кв.м. Стало известно, что во время пожара на складе резиновых изделий в Белой Церкви пострадали три человека.