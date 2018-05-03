Пожар в Белой Церкви: медики предупредили об угрозе химического отравления
Киев • УНН
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ - КИЕВ. 3 мая. УНН. На предприятии резиновых изделий в Белой Церкви активно использовали фосфор, поэтому есть угроза химического отравления работников, а также спасателей. Об этом в комментарии УНН сообщили медики.
"На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления", - отметили медики, добавив, что имеют в виду сотрудников предприятия, а также спасателей, которые вдыхали продукты горения.
Медики отметили, что уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.
"Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб", - добавили медики.
Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области произошел пожар на складе резиновых изделий. В 17:34 пожар в складском помещении локализован на площади 1000 кв.м. Стало известно, что во время пожара на складе резиновых изделий в Белой Церкви пострадали три человека.