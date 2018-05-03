Пожежа у Білій Церкві: медики попередили про загрозу хімічного отруєння
Київ • УНН
БІЛА ЦЕРКВА - КИЇВ. 3 травня. УНН. На підприємстві гумових виробів у Білій Церкві активно використовували фосфор, тож є загроза хімічного отруєння працівників, а також рятувальників. Про це у коментарі УНН повідомили медики.
"На підприємстві активно використовували фосфор, є загроза хімічного отруєння", - зазначили медики, додавши, що мають на увазі співробітників підприємства, а також рятувальників, які вдихали продукти горіння.
Медики зазначили, що уже отримали кілька скарг від тих, хто перебував на місці події.
"Висока концентрація фосфору викликає нудоту та запаморочення. Уже маємо кілька скарг", - додали медики.
Нагадаємо, 3 травня у Білій Церкві у Київській області сталася пожежа на складі гумових виробів. О 17:34 пожежу у складському приміщенні локалізували на площі 1000 кв.м. Стало відомо, що під час пожежі на складі гумових виробів у Білій Церкві постраждали три особи.