Пожар произошел в столичном общежитии завода "Антонов"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня утром в Киеве произошел пожар в общежитии на улице Туполева, 5-А, где расположено общежитие ГП "Антонов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии на улице Туполева, 5-А, что в Святошинском районе столицы, спасатели получили 5 июня в 11:35.
На месте пожарные установили, что пожар возник в одной из комнат на 5-м этаже дома. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.
Во время тушения пожара пожарными на безопасное расстояние были эвакуированы 5 человек.
В 11:57 пожар на площади 5 кв. м был ликвидирован.
Вследствие огнем повреждены личные вещи, закопчены стены помещения.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.
Напомним, в пожаре на птицефабрике под Киевом сгорели около 150 тыс. кур.