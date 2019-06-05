Пожежа сталася у столичному гуртожитку заводу "Антонов"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні зранку у Києві сталася пожежа у гуртожитку на вулиці Туполєва, 5-А, де розташований гуртожиток ДП "Антонов". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у місті Києві.
Повідомлення про пожежу у 5-поверховому гуртожитку на вулиці Туполєва, 5-А, що у Святошинському районі столиці, рятувальники отримали 5 червня об 11:35.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат на 5-му поверсі будинку. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.
Під час гасіння пожежі вогнеборцями на безпечну відстань було евакуйовано 5 осіб.
О 11:57 пожежу на площі 5 кв. м було ліквідовано.
Внаслідок вогнем пошкоджено особисті речі, закопчені стіни приміщення.
Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовуються.
Нагадаємо, у пожежі на птахофабриці під Києвом згоріли близько 150 тис. курей.