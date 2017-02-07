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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар произошел на территории школы в Черкасской области

Киев • УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар на территории общеобразовательной школы № 1 на улице Соборной в поселке Катеринополь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Черкасской области.

Пожар произошел на территории школы в Черкасской области

Вчера, 6 февраля, в 21:40 на территории общеобразовательной школы № 1 на улице Соборной в поселке Катеринополь произошел пожар в хозяйственной постройке.

Службу спасения вызвал охранник. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Катеринопольской пожарно - спасательной части и местная пожарная команда из села Ерки.

В 22:40 пожарным удалось ликвидировать пожар. В результате пожара огнем уничтожено перекрытие здания на площади 4 кв, строительные материалы и инструменты, которые хранились внутри помещения

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине произошло 104 пожара, в результате которых погибли восемь человек, также пятеро человек пострадали.

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