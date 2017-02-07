Пожар произошел на территории школы в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар на территории общеобразовательной школы № 1 на улице Соборной в поселке Катеринополь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Черкасской области.
Вчера, 6 февраля, в 21:40 на территории общеобразовательной школы № 1 на улице Соборной в поселке Катеринополь произошел пожар в хозяйственной постройке.
Службу спасения вызвал охранник. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Катеринопольской пожарно - спасательной части и местная пожарная команда из села Ерки.
В 22:40 пожарным удалось ликвидировать пожар. В результате пожара огнем уничтожено перекрытие здания на площади 4 кв, строительные материалы и инструменты, которые хранились внутри помещения
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине произошло 104 пожара, в результате которых погибли восемь человек, также пятеро человек пострадали.