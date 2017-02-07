Пожежа сталася на території школи на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу на території загальноосвітньої школи № 1 на вулиці Соборній в селищі Катеринопіль. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Черкаській області.
Вчора, 6 лютого, о 21:40 на території загальноосвітньої школи № 1 на вулиці Соборній в селищі Катеринопіль сталася пожежа в господарчій будівлі.
Службу порятунку сповістив охоронець. На місце події оперативно прибули рятувальники Катеринопільської пожежно — рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Єрки.
О 22:40 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. В результаті пожежі вогнем знищено перекриття споруди на площі 4 м кв, будівельні матеріали та інструменти, які зберігалися в середині приміщення
За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час паління.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні сталось 104 пожежі, внаслідок яких загинуло вісім осіб, також п’ятеро осіб постраждало.