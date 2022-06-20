Пожар близ Берлина: пламя охватило до 200 га леса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Лесной пожар близ города Билитц, Бранденбург, не контролируется со второй половины дня воскресенья, — там пылает до 200 га леса. Об этом сообщает УНН с ссылкой на радио rbb24.
Детали
Как отмечается, сотням местных жителей пришлось покинуть свои дома. Огонь распространялся очень быстро. С пламенем боролись около 1000 представителей экстренных служб, используются вертолеты.
Было приостановлено движение некоторых региональных поездов. Накануне в Бранденбурге было зарегистрировано еще 12 крупных пожаров.
Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке оценивает ситуацию как более опасную, чем в конце лета 2018 года, когда лес тоже горел.
Напомним
Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано 11 деревень.