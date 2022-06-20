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13:44 • 45475 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 82424 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 66471 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 45828 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 68978 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар близ Берлина: пламя охватило до 200 га леса

Пожар близ Берлина: пламя охватило до 200 га леса

Киев • УНН

 • 135392 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Лесной пожар близ города Билитц, Бранденбург, не контролируется со второй половины дня воскресенья, — там пылает до 200 га леса. Об этом сообщает УНН с ссылкой на радио rbb24.

Детали

Как отмечается, сотням местных жителей пришлось покинуть свои дома. Огонь распространялся очень быстро. С пламенем боролись около 1000 представителей экстренных служб, используются вертолеты.

Было приостановлено движение некоторых региональных поездов. Накануне в Бранденбурге было зарегистрировано еще 12 крупных пожаров.

Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке оценивает ситуацию как более опасную, чем в конце лета 2018 года, когда лес тоже горел.

Напомним

Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано 11 деревень.

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