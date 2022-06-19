Через лісові пожежі в Іспанії евакуйовано 11 сіл

Деталі

Через небезпечну близькість лісів у вогні було евакуйовано 11 сіл.

У боротьбі зі стихією задіяно понад 500 пожежників. Наразі повідомлень про загиблих, або постраждалих не надходило. За прогнозами синоптиків, в регіоні спека з денними температурами в районі +40...+43 градусів за Цельсієм протримається ще кілька днів.

Доповнення

Іспанія потерпає від аномальної спеки. Температура повітря досягала 41 градуса за Цельсієм у Бадахосі на південному заході, 40 у Севільї на півдні і 39 у Мадриді.