Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано 11 сел
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Испании почти 20 тысяч гектаров лесов охвачены пожаром в горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Из-за опасной близости лесов в огне было эвакуировано 11 сел.
В борьбе со стихией задействовано более 500 пожарных. Пока сообщений о погибших или пострадавших не поступало. По прогнозам синоптиков, в регионе жара с дневными температурами в районе +40...+43 градуса по Цельсию продержится еще несколько дней.
Дополнение
Испания страдает от аномальной жары. Температура воздуха достигала 41 градуса по Цельсию в Бадахосе на юго-западе, 40 в Севилье на юге и 39 в Мадриде.