Пожежа поблизу Берліна: полум'я охопило до 200 га лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Лісова пожежа поблизу міста Білітц, Бранденбург, не контролюється з другої половини дня неділі, — там палає до 200 га лісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіо rbb24.
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Як зазначається, сотням місцевих мешканців довелося покинути свої домівки. Вогонь поширювався дуже швидко. З полум’ям боролися близько 1000 представників екстренних служб, використовуються гелікоптери.
Було припинено рух деяких регіональних поїздів. Напередодні в Бранденбурзі було зареєстровано ще дванадцять великих пожеж.
Прем'єр-міністр землі Бранденбург Дітмар Войдке оцінює ситуацію як більш небезпечну, ніж наприкінці літа 2018 року, коли ліс горів також.
Нагадаємо
Через лісові пожежі в Іспанії евакуйовано 11 сіл.