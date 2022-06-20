Пожежа поблизу Берліна: полум'я охопило до 200 га лісу

Деталі

Як зазначається, сотням місцевих мешканців довелося покинути свої домівки. Вогонь поширювався дуже швидко. З полум’ям боролися близько 1000 представників екстренних служб, використовуються гелікоптери.

Було припинено рух деяких регіональних поїздів. Напередодні в Бранденбурзі було зареєстровано ще дванадцять великих пожеж.

Прем'єр-міністр землі Бранденбург Дітмар Войдке оцінює ситуацію як більш небезпечну, ніж наприкінці літа 2018 року, коли ліс горів також.

Нагадаємо

Через лісові пожежі в Іспанії евакуйовано 11 сіл.