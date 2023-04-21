Пожар на российском рыболовном судне в Японском море унес жизни 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российское рыболовное судно с 25 людьми на борту вспыхнуло утром в пятницу возле юго-восточного прибрежного города Ульсан в Южной Корее, в результате чего четверо из них погибли, сообщили представители береговой охраны. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.
Детали
769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах возле Ульсана, примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула, в направлении россии, когда в 00:43 вспыхнул пожар, сообщили официальные лица. Все члены экипажа были русскими.
Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила к месту происшествия спасательные корабли, но четыре члена экипажа пропали без вести.
Еще 21 человека удалось спасти, 19 из них не пострадали. Двое получили лёгкие травмы.
По словам официальных лиц, четверо пропавших были позже найдены мертвыми внутри корабля после того, как пламя было потушено около 13:40 по местному времени.