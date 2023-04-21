Пожежа на російському рибальському судні в Японському морі забрала життя 4 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російське рибальське судно з 25 людьми на борту спалахнуло вранці в п'ятницю біля південно-східного прибережного міста Ульсан в Південній Кореї, внаслідок чого четверо з них загинули, повідомили представники берегової охорони. Про це пише Yonhap, передає УНН.
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769-тонне судно перевозило 100 тонн морепродуктів у водах біля Ульсана, приблизно за 300 км на південний схід від Сеула, у напрямку росії, коли о 00:43 спалахнула пожежа, повідомили офіційні особи. Усі члени екіпажу були росіянами.
Отримавши сигнал лиха, берегова охорона направила до місця події рятувальні кораблі, але чотири члени екіпажу зникли безвісти.
Ще 21 людину вдалося врятувати, 19 із них не постраждали. Двоє отримали легкі травми.
За словами офіційних осіб, четверо зниклих було пізніше знайдено мертвими всередині корабля після того, як полум'я було загашено близько 13:40 за місцевим часом.