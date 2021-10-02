Пожар на карибском курорте уничтожил более 200 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Огромный пожар уничтожил и повредил более 200 домов и предприятий на острове Гуанаха в Гондурасе, заставив сотни жителей эвакуироваться. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Приморские дома охвачены пламенем в Гуанаха, Карибском острове, примерно в 70 километрах (44 миль) от северного побережья Гондураса.
ВВС Гондураса сбросили воду на остров, чтобы потушить пожар, но до этого она уже уничтожила много домов.
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"Мы можем подтвердить, что у нас нет человеческих потерь, но есть огромные материальные потери", - сказал министр Национальной системы управления рисками и национальных непредвиденных ситуаций (SINAGER) Макс Гонсалес.
Он заявил, что в результате пожара, который уничтожил 90 домов и повредила еще 120 были ранены четыре человека.
Напомним
Пожар в испанском Сьерра Бермехо произошла 8 сентября. Тогда из жилых районов Эстепона Форрест-Хилл и Лас-Абехерас эвакуировали более 400 человек и перекрыли дороги для автомобилей.
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