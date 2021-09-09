На півдні Іспанії палають ліси: евакуювали понад 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В іспанській південній провінції Малага внаслідок лісової пожежі евакуювали понад 400 людей. Про це повідомляє УНН за даними El Pais.
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Вогонь спалахнув учора вночі у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, недалеко від муніципалітету Хубріке. Із житлових районів Естепона Форрест-Хілл і Лас-Абехерас евакуювали понад 400 людей і перекрили дороги для автомобілів.
Із полум’ям борються приблизно 200 пожежників та 29 літаків, серед яких координаційне повітряне судно для визначення периметра пожежі, сім вертольотів та два літаки-амфібії.
Зазначають, що пожежа тривала всю ніч. Сильні пориви вітру заважали пожежникам ліквідувати вогонь.
Нагадаємо
7 вересня на північному заході Іспанії в гірському районі Галісія сталася пожежа, яка зруйнувала 1000 гектарів лісу. Підозрюють, що це був умисний підпал.