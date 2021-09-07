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В Іспанії через умисний підпал горять ліси: знищено 1000 гектарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Унаслідок лісових пожеж на північному заході Іспанії, які ймовірно пов’язані з підпалом, протягом двох днів було спалено приблизно 1000 гектарів лісу. Про це повідомляє УНН за даними AP.

Деталі

У вівторок на північному заході Іспанії в гірському районі Галісія сталася пожежа. Полум’я наблизилося до населених пунктів і призвело до закриття доріг.

Гасити пожежу прибуло 63 солдати з підрозділу екстреної допомоги іспанської армії. Також до боротьби з вогнем долучили чотири вертольоти і чотири літаки-амфібії.

Хосе Гонсалес, міністр сільських районів регіону, сказав, що пожежа почалася пізно в неділю після заходу сонця. Оскільки у такий час природне загоряння неможливе, підозрюють, що це був умисний підпал.

Нагадаємо

Цього літа в Іспанії масштабна пожежа знищила 410 гектарів території природного парку Кап-де-Креус і лісових ділянок у муніципалітетах Порт-де-ла-Сельва, Лянса і Сельва-дель-Мар. Із туристичного регіону Альт-Емпорда евакуювали приблизно 350 осіб.

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