Пожежа на карибському курорті знищила понад 200 будинків

Деталі

Приморські будинки охоплені полум’ям в Гуанахе, Карибському острові, приблизно за 70 кілометрів (44 милі) від північного узбережжя Гондурасу.

ВВС Гондурасу скинули воду на острів, щоб загасити пожежу, але до того вона вже знищила багато будинків.

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"Ми можемо підтвердити, що у нас немає людських втрат, але є величезні матеріальні втрати", - сказав міністр Національної системи управління ризиками та національних непередбачених ситуацій (SINAGER) Макс Гонсалес.

Він заявив, що внаслідок пожежі, яка знищила 90 будинків та пошкодила ще 120, було поранено чотири людини.

Нагадаємо

Пожежа у іспанському Сьєрра Бермеха сталася 8 вересня. Тоді з житлових районів Естепона Форрест-Хілл і Лас-Абехерас евакуювали понад 400 людей і перекрили дороги для автомобілів.

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