Численні лісові пожежі в Каліфорнії загрожують столітнім гігантським секвоям

Деталі

Відомо, що пожежа почалась від удару блискавки в ніч на 9 вересня. Нині вогонь знищив більше 11 300 акрів (4572,9478 гектарів).

За даними Каліфорнійського Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, більше 10 400 співробітників допомагають боротися з 14 "активними великими лісовими пожежами" в штаті.

Масивні секвої Каліфорнії, що здіймаються високо в небо, існують вже тисячі років і давно витримують пожежі. Але сильні пожежі і посуха, викликані зміною клімату, загрожують древнім деревам. За даними Служби національних парків, в минулому році в результаті пожеж загинуло від 7 500 до 10 600 великих секвой. Це 10% - 14% всіх секвой світу.

Пожежні, щоб врятувати дерева, завертають основи гігантських дерев в вогнетривкі "ковдри" з вогнестійкого алюмінію, який використовується в аварійних сховищах пожежних і для захисту дерев'яних будівель.

#WindyFire Update September 14, 2021



Acres: 1454

Containment: 0%



This Windy Fire is east of Porterville and burning on the Tule River Indian Reservation and Giant Sequoia National Monument, Sequoia National Forest. The northern fire perimeter is south of Crawford Creek; >>> pic.twitter.com/Zp5JOxZzLR

— Sequoia Nat'l Forest (@sequoiaforest) September 14, 2021

Одне з захищених таким способом дерев - знаменита секвойя "Генерал Шерман" - найбільше за обсягом дерево в світі - 1 487 кубічних метрів. Дерево підноситься вверх на висоту 84 метрів і має окружність 31 метр.

Гігантські секвої, як пояснюють фахівці, непогано пристосовані до невеликого вогню: він навіть може сприяти їх розмноженню, допомагаючи розкриватися шишкам, з яких випадає насіння і дає життя молодим рослинам. Але великі пожежі, викликані глобальною зміною клімату, можуть погубити дерева.

Додамо

За даними Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, понад 7 тисяч лісових пожеж пошкодили або зруйнували понад 3 тисячі будинків і спалили понад 7 770 квадратних кілометрів землі в 2021 році.