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Многочисленные лесные пожары в Калифорнии, угрожают столетним гигантским секвойям

Многочисленные лесные пожары в Калифорнии, угрожают столетним гигантским секвойям

Киев  •  УНН

 • 20152 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Калифорнии огонь лесных пожаров достиг западного края Гигантского леса (Giant Forest), и перешел на четыре секвойи, известные как "Четыре гвардейца" (Four Guardsmen), которые стоят у дороги, ведущей к роще из двух тысяч секвой. Пока неизвестно, как сильно пострадали эти четыре дерева. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Известно, что пожар начался от удара молнии в ночь на 9 сентября. Сейчас огонь уничтожил более 11 300 акров (4572,9478 гектаров).

По данным Калифорнийского Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, более 10 400 сотрудников помогают бороться с 14 "активными большими лесными пожарами" в штате.

Массивные секвойи Калифорнии, которые поднимаются высоко в небо, существуют уже тысячи лет и давно выдерживают пожары. Но сильные пожары и засуха, вызванные изменением климата, угрожают древним деревьям. По данным Службы национальных парков, в прошлом году в результате пожаров погибло от 7 500 до 10 600 больших секвой. Это 10% - 14% всех секвой мира.

Пожарные, чтобы спасти деревья, заворачивают основы гигантских деревьев в огнеупорные "одеяла" из огнестойкого алюминия, который используется в аварийных хранилищах пожарных и для защиты деревянных зданий.

#WindyFire Update September 14, 2021

Acres: 1454
Containment: 0%

This Windy Fire is east of Porterville and burning on the Tule River Indian Reservation and Giant Sequoia National Monument, Sequoia National Forest. The northern fire perimeter is south of Crawford Creek; >>> pic.twitter.com/Zp5JOxZzLR

- Sequoia Nat'l Forest (@sequoiaforest) September 14, 2021

Одно из защищенных таким способом деревьев - знаменитая секвойя "Генерал Шерман" - крупнейшее по объему дерево в мире - 1 487 кубических метров. Дерево возвышается вверх на высоту 84 метров и имеет окружность 31 метр.

Гигантские секвойи, как объясняют специалисты, неплохо приспособлены к небольшому огню: он даже может способствовать их размножению, помогая раскрываться шишкам, из которых выпадают семена и дают жизнь молодым растениям. Но большие пожары, вызванные глобальным изменением климата, могут погубить деревья.

Добавим

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, более 7 тысяч лесных пожаров повредили или разрушили более 3 тысяч домов и сожгли более 7 770 квадратных километров земли в 2021 году.

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