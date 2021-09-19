Многочисленные лесные пожары в Калифорнии, угрожают столетним гигантским секвойям

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Калифорнии огонь лесных пожаров достиг западного края Гигантского леса (Giant Forest), и перешел на четыре секвойи, известные как "Четыре гвардейца" (Four Guardsmen), которые стоят у дороги, ведущей к роще из двух тысяч секвой. Пока неизвестно, как сильно пострадали эти четыре дерева. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.