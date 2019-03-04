Пожар на втором горевшем в Черном море танкере прекратился
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На втором горевшем в Черном море танкере “Maestro”, который горел около полутора месяцев, в настоящий момент прекратился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
“Последний очаг (пожара) погас в воскресенье в 18:50 мск. На месте дежурит корабль “Спасатель Демидов”, — сказал представитель пресс-службы Росморречфлота.
Как сообщал УНН, пожар на танкерах “Maestro” и “Candy”, принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти лишь 12, среди них граждане Турции и Индии.
Напомним, пожар на танкере “Candy” — одном из двух судов, которые загорелись в Черном море 21 января — потух. На втором танкере, “Maestro”, зафиксирован один очаг пожара.