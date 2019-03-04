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Пожежа на другому танкері в Чорному морі припинилася

Пожежа на другому танкері в Чорному морі припинилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На другому танкері "Maestro", який горів близько півтора місяців, припинилася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Останній осередок (пожежі) погас в неділю о 18:50 за мск. На місці чергує корабель "Рятувальник Демидов", - сказав представник прес-служби Росморречфлота.

Як повідомляв УНН, пожежа на танкерах "Maestro" і "Candy" , що належать турецькій компанії, виникла 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження зрідженого газу з одного судна на інше. З 32 моряків вдалося врятувати лише 12, серед них громадяни Туреччини та Індії.

Нагадаємо, пожежа на танкері "Candy" - одному з двох судів, які загорілися в Чорному морі 21 січня - потух. На другому танкері, "Maestro", зафіксований один осередок пожежі.

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