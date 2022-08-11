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"Монстр-пожар": Франция третий день сражается с огнем

Киев • УНН

 • 103584 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Более 1000 пожарных при поддержке самолетов с водяными бомбардировщиками третий день борются с «ужасным» лесным пожаром неподалеку от винодельческого центра Франции Бордо, и где в ближайшие дни не прогнозируется понижение температуры. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters и AFP.

"Монстр-пожар": Франция третий день сражается с огнем

Детали

Власти предупредили, что температура воздуха достигнет 40 градусов Цельсия в четверг и останется высокой до субботы.

"Это монстр, это чудовище (пожар – ред.)", - заявил Грегори Аллионе из французской организации пожарных FNSPF.

Мэр небольшого городка Хостенса, расположенного неподалеку от пожара, Жан-Луи Дартиай: "Это катастрофа, экономическая, экологическая, это ужасно. Район полностью изуродован. Мы убиты горем, мы истощены".

Семнадцать домов были разрушены или повреждены со вторника, и около 10 000 человек были эвакуированы.

Едкий дым распространился по огромной полосе атлантического побережья и его пляжей, которые каждое лето привлекают огромные толпы туристов.

Дым также заставил закрыть автомагистраль A63, главную артерию, ведущую в Испанию, между Бордо и Байонной.

Сейчас во Франции бушуют восемь больших лесных пожаров.

Добавим

Франция находится в тисках сильнейшей засухи за всю историю наблюдений, и на этой неделе по стране прокатилась четвертая волна летней жары.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году во Франции сгорело более 57 200 гектаров, что почти в шесть раз превышает средний показатель за весь 2006–2021 года.

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