"Пожежа-монстр": Франція третій день бореться із вогнем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Понад 1000 пожежників за підтримки літаків з водяними бомбардувальниками третій день борються з «жахливою» лісовою пожежею неподалік виноробного центру Франції Бордо, і де в найближчі дні не прогнозується зниження температури. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та AFP.
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Влада попередила, що температура повітря досягне 40 градусів за Цельсієм у четвер і залишиться високою до суботи.
"Це монстр, це чудовисько (пожежа - ред.)", - заявив Грегорі Алліоне з французької організації пожежних FNSPF.
Мер невеликого містечка Хостенса, розташованого неподалік пожежі, Жан-Луї Дартіай: "Це катастрофа, економічна, екологічна, це жахливо. Район повністю понівечений. Ми вбиті горем, ми виснажені".
Сімнадцять будинків було зруйновано або пошкоджено з вівторка, і майже 10 000 людей було евакуйовано.
Їдкий дим поширився величезною смугою атлантичного узбережжя та його пляжів, які щоліта приваблюють величезні натовпи туристів.
Дим також змусив закрити автомагістраль A63, головну артерію, що веде до Іспанії, між Бордо та Байонною.
Наразі у Франції вирують вісім великих лісових пожеж.
Додамо
Франція перебуває у лещатах найсильнішої посухи за історію спостережень, і цього тижня країною прокотилася четверта хвиля літньої спеки.
За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року у Франції згоріло понад 57 200 гектарів, що майже в шість разів перевищує середній показник за весь 2006–2021 роки.