"Пожежа-монстр": Франція третій день бореться із вогнем

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Понад 1000 пожежників за підтримки літаків з водяними бомбардувальниками третій день борються з «жахливою» лісовою пожежею неподалік виноробного центру Франції Бордо, і де в найближчі дні не прогнозується зниження температури. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та AFP.