Пожарные ликвидировали возгорание крупногабаритного транспорта на Днепропетровщине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

На одном из обслуживаемых предприятий Днепропетровщины произошло возгорание крупногабаритного грузового транспорта. Подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы ГСЧС Украины в пределах 2 часов пытались ликвидировать огонь.

Благодаря слаженным усилиям пожар был локализован. Техника направлена в горнотранспортный цех (ГТЦ) для дальнейшего обслуживания.

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