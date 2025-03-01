Пожары, разрушения, много пострадавших: в Харькове уточнили последствия массированной атаки - фото
Киев • УНН
россия атаковала Харьков 9 беспилотниками типа "Шахед", попав в три района города. Пострадало 7 человек, повреждены медучреждение, жилые дома и инфраструктура.
Город Харьков в ночь на 1 марта подвергся массированной воздушной атаке. россия ударила по городу по меньшей мере девятью беспилотниками. Ранения получили семь человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова, Харьковской областной прокуратуры и Полиции Харьковской области.
Детали
Отмечается, что в целом по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед".
По меньшей мере 9 попаданий было нанесено россиянами по городу Харькову
Как сообщили городские власти, в результате вражеских ударов по Харькову обошлось без госпитализации. Так, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
В Полиции Харьковской области обнародовали фото последствий массированной дроновой атаки на Харьков. И рассказали, что в целом зафиксированы около 9 попаданий в Киевском, Шевченковском и Новобаварском районах города.
По данным полиции, один из боеприпасов попал в здание в центре города, которое уже было ранее повреждено. Еще один "прилет" был на территорию медицинского учреждения, вызвав пожар.
Также были зафиксированы попадания возле жилых домов, в кровлю многоэтажки, возле магазинов и АЗС. Кроме того, загорелся частный дом, рассказали в полиции.
В результате обстрелов пострадали семь человек. Они получили ранения стеклом и острую реакцию на стресс
В правоохранительных органах добавили, что были повреждены здания медучреждения, остекление жилых домов и магазинов, нежилые здания, автомобили. По некоторым адресам возникли пожары.
"Следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники оперативно выехали на места событий. Они изымают вещественные доказательства и документируют последствия массированного удара", - добавили в полиции.
Удары БпЛА по Харькову: возросло количество пострадавших, эвакуированы более 60 пациентов медучреждения01.03.25, 01:14 • 37116 просмотров