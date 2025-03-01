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Удары БпЛА по Харькову: возросло количество пострадавших, эвакуированы более 60 пациентов медучреждения

Киев • УНН

 • 37116 просмотра

российские БПЛА нанесли 9 ударов по Харькову, попав в медицинское учреждение и жилые дома. Эвакуированы более 60 пациентов, пострадали 7 человек.

Удары БпЛА по Харькову: возросло количество пострадавших, эвакуированы более 60 пациентов медучреждения

В Харькове продолжает расти количество пострадавших в результате вражеской атаки на город. Городские власти также сообщили об эвакуации более 60 пациентов медучреждения, в которое попал российский беспилотник. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.  

Из медицинского учреждения эвакуированы более 60 пациентов

- написал Игорь Терехов в 01:12.

"Всего по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед". На данную минуту известно о 5 пострадавших", - отметил чиновник.

Количество пострадавших увеличилось до семи

- сообщил Игорь Терехов в 01:47.

Напомним, в ночь на 01 марта российские БПЛА "Шахед" атаковали центральную часть Харькова, попав в медицинское учреждение и жилые дома. Зафиксировано попадание в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах города.

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