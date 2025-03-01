Удари БпЛА по Харкову: зросла кількість постраждалих, евакуйовано понад 60 пацієнтів медзакладу

У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Міська влада також повідомила про евакуацію більше 60 пацієнтів медзакладу, в який влучив російський безпілотник. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

З медичного закладу евакуйовано більше 60 пацієнтів - написав Ігор Терехов о 01:12.

"Загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед". На дану хвилину відомо про 5 постраждалих", - зазначив чиновник.

Кількість постраждалих збільшилася до семи - повідомив Ігор Терехов о 01:47.

Нагадаємо, у ніч проти 01 березня російські БПЛА "Шахед" атакували центральну частину Харкова, влучивши у медичний заклад та житлові будинки. Зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста.

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