Удари БпЛА по Харкову: зросла кількість постраждалих, евакуйовано понад 60 пацієнтів медзакладу
Київ • УНН
російські БПЛА завдали 9 ударів по Харкову, влучивши в медичний заклад та житлові будинки. Евакуйовано понад 60 пацієнтів, постраждало 7 осіб.
У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Міська влада також повідомила про евакуацію більше 60 пацієнтів медзакладу, в який влучив російський безпілотник. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
З медичного закладу евакуйовано більше 60 пацієнтів
"Загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед". На дану хвилину відомо про 5 постраждалих", - зазначив чиновник.
Кількість постраждалих збільшилася до семи
Нагадаємо, у ніч проти 01 березня російські БПЛА "Шахед" атакували центральну частину Харкова, влучивши у медичний заклад та житлові будинки. Зафіксовано влучання у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах міста.
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