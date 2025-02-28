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83 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 32006 просмотра

За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения между ВСУ и российскими войсками. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак, а украинские воины уничтожили 169 оккупантов.

83 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток произошло 83 боевых столкновения. На ряде направлений фронта бои до сих пор продолжаются, наиболее активно захватчики атакуют на Покровском и Торецком. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22.00 28.02.2025 с начала этих суток на российско-украинском фронте зафиксировано 83 боевых столкновения.

российские захватчики сегодня нанесли один ракетный и 72 авиационных ударов, привлекли для поражения одну ракету и 98 управляемых бомб, задействовали для поражений 1098 дронов-камикадзе и совершили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник один раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой, получил отпор.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи Ивановки и Ямполовки, атаки отбиты.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. К этому времени один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг также дважды штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиаудару подвергся Краматорск.

На Торецком направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 169 оккупантов, из них 88 - безвозвратно. Также уничтожили боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пушку Д-30, 12 БпЛА, два комплекса наблюдения "Муром-М" и четыре антенны управления БпЛА, также повредили две ББМ и автомобиль оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное. В настоящее время идет бой.

На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Ровнополя.

На Ореховском направлении захватчик пытается продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского, украинцы отбили атаку врага, еще три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении украинские защитники сегодня отбили 18 атак противника. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил 22 управляемые бомбы, и совершил 458 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - оперативная обстановка изменений не претерпела.

Напомним

российские войска пересекли границу возле села Новенькое на Сумщине силами двух механизированных отделений, но были отброшены назад. Сейчас враг продолжает попытки штурма пехотными группами, бои продолжаются.

Генштаб подтвердил поражение позиций фсб рф на брянщине: видео28.02.25, 16:00 • 25073 просмотра

Вита Зеленецкая

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