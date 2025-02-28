Генштаб подтвердил поражение позиций фсб рф на брянщине: видео
Киев • УНН
Авиация ВСУ успешно атаковала пограничную заставу фсб рф в селе Белая Березка Брянской области. Уничтожена военная инфраструктура, включая средства связи и оборудование для координации боевых действий.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по позициям фсб рф в брянской области россии, пишет УНН.
Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе фсб рф в населенном пункте Белая Березка, Брянская область. В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий. Это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе
Этот удар, как отмечается, - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. "Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины. Дальше будет, Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
На Курщине Силы обороны отбили четыре атаки рф, еще три боестолкновения продолжаются - Генштаб28.02.25, 16:35 • 18984 просмотра