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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36157 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Генштаб підтвердив ураження позицій фсб рф на брянщині: відео

Київ • УНН

 • 25073 перегляди

Авіація ЗСУ успішно атакувала прикордонну заставу фсб рф у селі Біла Березка Брянської області. Знищено військову інфраструктуру, включаючи засоби зв'язку та обладнання для координації бойових дій.

Генштаб підтвердив ураження позицій фсб рф на брянщині: відео

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по позиціях фсб рф у брянській області росії, пише УНН.

Учора авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ рф у населеному пункті Біла Березка, Брянська область. Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні

- повідомили в Генштабі у соцмережах.

Цей удар, як зазначається, – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. "Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України. Далі буде, Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

На Курщині Сили оборони відбили чотири атаки рф, ще три боєзіткнення тривають - Генштаб 28.02.25, 16:35 • 18989 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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