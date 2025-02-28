Генштаб підтвердив ураження позицій фсб рф на брянщині: відео

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по позиціях фсб рф у брянській області росії, пише УНН.

Учора авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ рф у населеному пункті Біла Березка, Брянська область. Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні - повідомили в Генштабі у соцмережах.

Цей удар, як зазначається, – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. "Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України. Далі буде, Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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