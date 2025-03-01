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Пожежі, руйнування, багато постраждалих: у Харкові уточнили наслідки масованої атаки - фото

Київ • УНН

 • 41965 перегляди

росія атакувала Харків 9 безпілотниками типу "Шахед", влучивши у три райони міста. Постраждало 7 осіб, пошкоджено медзаклад, житлові будинки та інфраструктуру.

Пожежі, руйнування, багато постраждалих: у Харкові уточнили наслідки масованої атаки - фото

Місто Харків у ніч проти 1 березня зазнало масованої повітряної атаки. росія вдарила по місту щонайменше дев’ятьма безпілотниками. Поранень зазнали семеро осіб. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова, Харківської обласної прокуратури та Поліції Харківської області.

Деталі

Зазначається, що загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед".

Щонайменше 9 влучань було нанесено росіянами по місту Харків

- заявив Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

Як повідомила міська влада, внаслідок ворожих ударів по Харкову обійшлося без госпіталізації. Так, постраждалим надали медичну допомогу на місці.

У Поліції Харківської області оприлюднили фото наслідків масованої дронової атаки на Харків. Та розповіли, що загалом зафіксовані близько 9 влучань у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах міста.

За даними поліції, один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі міста, яка вже була раніше пошкоджена. Ще один "приліт" був на територію медичного закладу, спричинивши пожежу.

Також були зафіксовані влучання біля житлових будинків, в покрівлю багатоповерхівки, біля магазинів та АЗС. Крім того, загорівся приватний будинок, розповіли в поліції.

Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. Вони отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес

- йдеться у дописі.

В правоохоронних органах додали, що були пошкоджені будівлі медзакладу, скління житлових будинків і магазинів, нежитлові будівлі, автомобілі. За деякими адресами виникли пожежі.

"Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки оперативно виїхали на місця подій. Вони вилучають речові докази та документують наслідки масованого удару", - додали в поліції.

Удари БпЛА по Харкову: зросла кількість постраждалих, евакуйовано понад 60 пацієнтів медзакладу01.03.25, 01:14 • 37123 перегляди

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