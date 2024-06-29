Пожар в российском общежитии: пять человек погибли и трое были спасены

В российском общежитии погибли пять человек из-за пожара. Трое удалось спасти. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В подмосковном городе балашиха в общежитии на улице керамическая произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, троих удалось спасти.

Огонь охватил 40 квадратных метров жилого помещения. Погибли обнаруженные в горящей квартире на втором этаже.

По информации от МЧС, еще до прибытия спасателей удалось эвакуировать 8 человек, среди которых 2 детей. Сейчас со спасателями работает медицинский персонал, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

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