Пожежа в російському гуртожитку: п'ятеро людей загинули і троє були врятовані
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули і троє були врятовані в результаті пожежі, що охопила 40 квадратних метрів гуртожитку в підмосковній балашисі.
У російському гуртожитку загинули п'ятеро людей через пожежу. Троє вдалося врятувати. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У підмосковному місті балашиха в гуртожитку на вулиці керамічна сталася пожежа, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, троє вдалося врятувати.
Вогонь охопив 40 квадратних метрів житлового приміщення. Загинули виявлені у палаючій квартирі на другому поверсі.
За інформацією від МНС, ще до прибуття рятувальників вдалося евакуювати 8 осіб, серед яких 2 дітей. Зараз з рятувальниками працює медичний персонал, щоб надати необхідну допомогу постраждалим.
Наразі причини пожежі встановлюються.
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